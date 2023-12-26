«التعليم العالي»: مستمرون في دعم الأشقاء الأفارقة بكل الجامعات المصرية

أكّد الدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الأفريقية، أنَّ مصر اشتركت في العديد من الاجتماعات الوزارية والتنفيذية الفعلية والافتراضية مع عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركتها في اجتماع الخبراء والاجتماع الوزاري للجنة المُتخصصة للتعليم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تناقش كافة خطط التعليم والتكنولوجيا والابتكار.

تقديم خبرات مصر للقارة الأفريقية في التعليم التكنولوجي

وأضاف «أبوالمجد»، أنَّ مصر عرضت خلال هذا الاجتماع، إمكانية تقديم خبراتها للقارة الأفريقية في التعليم التكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية الجديدة لسد الفجوة في التعليم الفني المُتقدم في تلك الدول، والذي يحقق مُتطلبات وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل، وتم عرض المُقترح على مفوضية الاتحاد الأفريقي والتي ستقوم بدراسته وكيفية تنفيذه بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

وأضاف «أبو المجد»، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ مصر شاركت في إعداد أجندة الابتكار للتعاون «الأفريقي - الأوروبي» والتي تم التوافق عليها في الاجتماع الوزاري للجنة المُتخصصة للتعليم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تمّ إطلاقها في أكتوبر، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، موضحًا أنَّه سيكون لمصر دورًا فعّالًا في هذه الأجندة من خلال الجامعات التكنولوجية، واستضافة مصر لمنصة العلم المفتوح بالقارة الأفريقية بالتعاون مع دولة جنوب أفريقيا، والذى يكون له دور فعاّل في بناء القدرات ومشاركة التجارب والأبحاث والموارد لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الأفريقية.

التعاون الأفريقي - المصري

وأضاف أنَ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون الأفريقي والذي يأتي ضمن أهم أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم لأشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كافة الجامعات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أنَ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.