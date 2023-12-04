إنجازات وزارة التعليم العالي والجامعات في 10 سنوات.. طفرة شاملة

نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الـ10 سنوات الماضية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخريجين المصريين، ويجعلهم مؤهلين لسوق العمل إقليميًا ودوليًا.

إنجازات وزارة التعليم العالي

وتستعرض «الوطن» حجم التقدم الذي شهده قطاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية خلال الـ10 سنوات الماضية:

- 28 جامعة حكومية.

- 28 جامعة خاصة.

- 4 جامعات أهلية دولية.

- 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية.

- 10 جامعة تكنولوجية.

- 8 أفرع جامعات دولية أجنبية.

- 5 جامعات بإتفاقيات أجنبية.

- 3.5 مليون طالب و طالبة يتلقون الجامعي سنويا.

- 37 جامعة مدرجة حديثاً في تصنيفز التايمز البريطاني.

- 24 جامعة مدرجة بتنصيف سيماجو.

- إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في نسخة تصنيف ويبوميتركس الإسباني العالمي لعام 2023.

- ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022 إلي 24 جامعة مصرية.

- ارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 92 جامعة.

- ارتفع عدد الكليات إلى 494 كلية حكومية، و310 كليات خاصة وأهلية، و196 معهذا عاليا.

- استحداث 271 برنامجا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

- أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجا.

- المستشفيات الجامعية

- 22 مليون مواطن مستفيد من الخدمة العلاجية سنويا.

- 120 مستشفى جامعيًا تقدم خدمات صحية مُتميزة.

- إجراء 15 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية تحتاج لمهارات خاصة.

- 82 مستشفى متعددة التخصصات.