«التعليم العالي»: نهتم بالنهوض بتكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية

أكّد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء مع وكالتي الفضاء بدولتي السنغال ومالاوي للتعاون المُشترك في التدريب وتصميم الأقمار الصناعية الصغيرة مع الدعم الفني والتقني لإعداد كوادر من الدولتين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

النهوض بتكنولوجيا الفضاء بالقارة الأفريقية

ونوه وزير التعليم العالي، إلى أهمية ما تقوم به مصر من إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، لافتا إلى أنَّه تمّ توقيع اتفاقية المقر مع مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، وذلك تمهيدًا لتشغيل وكالة الفضاء الأفريقية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مبنى الوكالة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وذكر وزير التعليم العالي، أنَّ الوزارة رشحت مُمثليها في لجنة الحوكمة للفضاء في إفريقيا للقيام بالدور الفعال في تشغيل الوكالة وتحقيق العائد المُتوقع منها في النهوض بتكنولوجيا الفضاء بالقارة الأفريقية وفتح آفاق التعاون العلمي والتعليمي للفضاء والاستشعار من البُعد بالقارة الإفريقية.

استضافة مصر للعديد من المؤتمرات والمنتديات الأفريقية

وأشاد وزير التعليم العالي باستضافة مصر للعديد من المؤتمرات والمنتديات الإفريقية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والتي منها منتدى جيمس وأفريقيا بحضور 250 عالمًا إفريقيًا من 55 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأوروبي، والذي ناقش دور التقنيات المُتطورة للاستشعار من البُعد في الزراعة والأراضي والمياه والبيئة البحرية والساحلية.

وأشار إلى استضافة مصر لاجتماعات تشاورية وطنية وإقليمية لمنظمة النيباد لدعم الابتكار والشركات الناشئة في ظل اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية لدعم الصناعة والتجارة، وذلك بالشراكة والتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع منظمة النيباد وشركائهم من الدول الافريقية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رئاسة مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة النيباد في العامين القادمين.

وأضاف أنَّه تمّ تقديم مبادرة مصرية لإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي في إفريقيا للتنفيذ بالتعاون مع منظمة النبياد، وستقوم الجامعات المصرية والمراكز البحثية بتقديم كافة التسهيلات والعون للمنظمة كي تحقق أهدافها وتعظيم العائد على تحقيق أجندة أفريقيا 2063.