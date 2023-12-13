وكالة الفضاء المصرية تكشف موعد إطلاق القمر الصناعي التجريبي «نكس سات»

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور شريف صدقي، أنه من المقرر إطلاق القمر الاصطناعي التجريبي المصري «نكس سات»، ومن الجانب الصيني، الثلاثاء 30 يناير.

وأشارت الوكالة إلى أن الجهة الصينية المسؤولة عن مشروع القمر الاصطناعي مصر «سات 2»، والمسؤولة أيضا عن تصميم وتنفيذ المحطة الأرضية للقمر مصر «سات 2».

مناقشة المهام الفضائية

وأوضحت أنه جرت مناقشة المهام الفضائية الخاصة بوكالة الفضاء المصرية والمخطط إطلاقها في عام 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضَور وانغ هايتا، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ، ووتشو تشيوان، مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ووانغ هايشياو، نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ودينج هينج، نائب مدير عام الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.

نقل تكنولوجيا تصميم وتنفيذ الأقمار الاصطناعية

وأوضحت مناقشة أوجه التعاون المستقبلية في مجال نقل تكنولوجيا تصميم وتنفيذ الأقمار الاصطناعية، وكيفية تعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في تنفيذ مشروع القمر الاصطناعي مصر سات 2، وكذا تأسيس مركز الجميع والتكامل والاختبار.