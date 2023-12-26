المشروع الوطني للقراءة يعلن الفائزين بدورته الثالثة في 2 يناير

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا، موعد إقامة الحفل الختامي للدورة الثالثة، الذي من المقرر له أن يعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

تشجيع المزيد من طلاب المدارس

تأتي الفعاليات بمشاركات من وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بجانب الجامعات المصرية، للإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة على مستوى الجمهورية.

ليواصل المشروع بذلك رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية؛ إسهاماً في تعزيز ريادة مصر الثقافية بما يتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030.

الموقع الإلكتروني للمشروع

وتشترط المنافسة عدة معايير منها: «قراءة 30 كتاباً في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع»، وتقدر القيمة المالية للجوائز بمبلغ عشرين مليون جنيه شاملة المنافسات الأربعة.

جدير بالذكر أنَّ المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد، يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: «منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب الطالب المثقف، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب القارئ الماسي، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب المعلم المثقف، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».