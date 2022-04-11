المشروع الوطني للقراءة يبدأ تصفيات منافسة «الطالب المثقف»

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا، عن بدء التصفيات الأولى والثانية من تصفيات منافسة «الطالب المثقف»، بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل وتستمر التصفيات لمدة ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك في إطار رسالة المشروع نحو تشجيع طلاب المدارس والمعاهد الازهرية على القراءة، بما يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية ويتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030.

فئات المنافسة المختلفة

تنطلق التصفية الأولى على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أبريل، في حين تنطلق التصفية الثانية على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل، وفي كلتا التصفيتين يتم ترشيح طالب واحد من كل فئة من الفئات الأربع للمنافسة.

وتنقسم فئات المشاركين في منافسة الطالب المثقف إلى أربع فئات هي: «الفئة الأولى وتشمل الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، الفئة الثانية وتشمل الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، الفئة الثالثة وتشمل الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي، وأخيراً الفئة الرابعة وتشمل الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي».

دورات تدريبية استمرت لمدة أربعة

وفي إطار الاستعداد لإقامة التصفيات، أقام المشروع الوطني للقراءة دورات تدريبية استمرت لمدة أربعة أيام في الفترة من 21 إلى 24 مارس، لعدد 1454 من المحكِّمين والخبراء من مختصي اللغة العربية والمكتبات من كل أنحاء الجمهورية على مستوى كل من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، والذين بدورهم سيقوموا بتدريب عدد 36.350 محكم، وذلك بهدف ضمان مستوى التحكيم والعدل بين المتسابقين.

جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام مدته 10 أعوام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهذا بالتعاون كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومؤسسة الأزهر الشريف.