ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20915 شهيدا و54918 جريحا منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة أدت إلى استشهاد 241 وإصابة 382 خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وطالبت الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي في خان يونس وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين.