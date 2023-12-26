أحمد السعدني يعود للسينما بـ«ولنا في الخيال حب»

تستمر المخرجة سارة رزيق تصوير مشاهد فيلم «ولنا في الخيال حب» من إنتاج شركة «ريد ستار»، الذي يعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة وكذلك العمل الأول لمدير التصوير محمد جاد، الذي يخوض فيه دور البطولة كل من أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق.

تفاصيل فيلم «ولنا في الخيال حب»

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه، ويشارك أيضا في الفيلم عدد من الوجوه الشابة الصاعدة.

مدير التصوير محمد جاد، مهندس ديكور حمزة طه، مونتاج كمال الملاخ، تصميم ملابس ليلى ماجد، موسيقى تصويرية خالد حماد، إنتاج شركة «ريد ستار»، تأليف وإخراج سارة رزيق.

أحمد السعدني ينتظر «الجواهرجي» في 2024

وكان فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين، إنتاج 2021، آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان أحمد السعدني، كما يستعد لطرح فيلم «الجواهرجي» خلال عام 2024، والذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي ومنى زكي.