في عيد ميلاده.. أحمد السعدني يكشف سبب اتهام أصدقائه له بالكآبة

على الرغم من خفة ظله المعهودة والتي تميز أعماله الفنية وتجعله مفضلًا عند جمهوره، فقد كشف الفنان أحمد السعدني في حوار تلفزيوني سابق، عن اتهام أصدقائه له بالكآبة، ومع احتفاله اليوم بعيد ميلاده، نوضح خلال السطور التالية، السبب وراء ذلك.

أحمد السعدني: أنا من الشخصيات الرومانسية

كان ظهر الفنان أحمد السعدني ضيفًا على إحدى حلقات برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة وخلال الحلقة وجه له سؤالا عن السبب وراء اتهام أصدقائه له بالكآبة فرد الأخير قائلا إنه من مواليد برج السرطان وأنهم من الشخصيات الحساسة للغاية ورومانسي ويتأثر بكل الأشياء التي تحدث حوله.

أحمد السعدني يكشف سبب اتهام أصدقائه له بالكآبة

وتابع أحمد السعدني: «يعني مثلا لو سمعت ألبوم لعمرو دياب جديد ونازل فيه أغنية حزينة وأنا رغم إني معنديش مايدعو للحزن أدخل في المود جدا علشان تعجبني واتبسط بيها وكمان بحب أقعد مع نفسي كتير وأتأمل وأنا مبقعدش مع حد غير وحالتي النفسية كويسة».

وأضاف، أنه يحب الفلسفة للغاية ويحب أن يجلس بمفرده يتأمل الأشياء، كما أنه يحب أيضا النوم فيكون له من يومه ما يقرب من 12 ساعة مابين النوم والراحة.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم أعمالا فنية كثيرة نالت على إعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا منها على سبيل المثال مسلسل سره الباتع وشبر ميه والكبريت الأحمر وزي الشمس وأفراح القبة ووعد وغيرها.