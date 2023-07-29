مزاح بين أحمد السعدني وصلاح عبدالله لحظة تكريمه من المهرجان القومي للمسرح

شهد حفل افتتاح الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، الذي انطلق مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، مزاحا بين الفنان صلاح عبدالله، الذي صعد إلى المسرح لحصوله على درع تكريمه، والفنان أحمد السعدني، الذي كان من المقرر أن يسلمه الدرع.

ومع صعود صلاح عبدالله إلى المسرح، جاء من خلفه الفنان أحمد السعدني، محتضنا إياه ومقبلا يديه، وقال السعدني مازحا «أنا المفروض كنت أقدم عم صلاح، بس خلاص هو موجود، ياريت تتفاجئوا».

أحمد السعدني يتحدث عن صلاح عبد الله

وقال السعدنى «أنا مش هتكلم.. هسيب عم صلاح يتكلم»، إلا أن صلاح عبدالله، قاطعه بقوله «لاء إنت بقى اللي هتتكلم»، ليرد السعدني ضاحكا: «عايز تدبسني».

وقال صلاح عبدالله في كلمته، إنه سعيد جدا بهذا التكريم الذي جبر خاطره، بعد مشواره في المسرح.