«آثار الإسكندرية»: المواقع الأثرية لم تتأثر بالنوات الشتوية

أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن المواقع الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية لم تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة خلال النوة الماضية حيث إن الأمور مستقرة ويجرى التعامل معها بشكل لحظي.

حالة المناطق الأثرية في نطاق أحياء وسط والجمرك

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم على هامش تفقده المواقع الأثرية رفقة سامية عطية مدير عام الترميم لآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية ومحمد فوزي مدير عام اثار وسط الإسكندرية و كريم عودة مدير منطقة غرب الإسكندرية ومحمد غز المشرف علي قلعة قايتباي وذلك لرصد حالة المناطق الأثرية في نطاق حي وسط وحي الجمرك بعد النوة التي ضرب محافظة الإسكندرية.

تفعيل غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية

وأضاف مدير آثار الإسكندرية أنه جرى تفعيل غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية منذ بداية النوات الشتوية علي محافظة الإسكندرية.

تفقد مواقع أثرية مختلفة في الإسكندرية

وأشار إلى أن الجولة قلعة قايتباي ومحكمة سراي الحقانية ومسجد العطارين ومسرح سيد درويش والاتليه والبرج الشرقي وصهريج المباهما ومسجد أبو علي، مؤكداً أن الحالة بجميعهم مستقرة ويتم تصريف مياه الأمطار بشكل لحظي.