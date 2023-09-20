«آثار الإسكندرية» تعلن إنجاز 40% من مشروع تطوير متحف المجوهرات الملكية

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنجاز 40% من أعمال تطوير متحف المجوهرات الملكية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بالقرار رقم 3884 لسنة 1999 وصدر له قرار حرم سنة 2008.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش تفقده الأعمال رفقة عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعبد القادر وهبة المكتب الفني للأمين العام، أن القرار شمل أعمال الصيانة والترميم بباركية أرضية قاعة f2، والتي تجرى بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الصادرة بتاريخ 2021.

إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية

وأشار إلى إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح متحف المجوهرات الملكية، والذي يتكون من 37 خلية شمسية، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وهي الأعمال التي تجرى تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

تفاصيل متحف المجوهرات الملكية

الجدير بالذكر أن متحف المجوهرات الملكية أو قصر فاطمة الزهراء بني علي الطراز الأوروبي على مساحة 4185 مترا، إذ شيدت القصر السيدة زينب هانم كريمة أحمد باشا فهمي سنة 1919، وأكملت القصر بنتها النبيلة فاطمة حيدر فاضل سنة 1923، ويتكون القصر من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما بهو داخلي على جانبيه لوحات من الزجاج المعشق تحكي قصصا من الحياة الأوربية.