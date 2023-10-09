«آثار الإسكندرية»: قلعة قايتباي استقبلت 35 فوجا سياحيا من جنسيات مختلفة

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي شهدت تدفق أعداد كبيرة من الأفواج السياحية على مدار يومين، حيث استقبلت أكثر من 35 فوجا سياحيا من جنسيات متعددة وبأعداد كبيرة.

وأضاف مدير آثار الإسكندرية، في بيان، أن الوفود السياحية جرى استقبالها من قبل محمد عز، المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي آثار القلعة، مشيرا إلى أن الأفواج السياحة من أمريكا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية والصين والبحرين وبنجلاديش وجنوب أفريقيا.

سيشن للطلاب في قلعة قايتباي

وأشار إلى أن زيارة قلعة قايتباي لم تقتصر على الجانب السياحي فحسب، بل شهدت القلعة تصوير سيشن لاحد المدارس الخاصة، حيث حرص الطلبة خلال جلسة التصوير على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات.

أسعار تذاكر قلعة قايتباي في الإسكندرية

وأوضح أن أسعار تذاكر قلعة قايتباي في الإسكندرية تتمثل في التالي:

- المصريون والعرب: 60 جنيها

- الطلاب المصريين والعرب: 30 جنيها

- الأجانب: 100 جنيه

- الطالب الأجنبي: 30 جنيها

قلعة قايتباي بالإسكندرية

وتعد قلعة قايتباي من أهم الآثار الموجودة في مدينة الإسكندرية، فهي تقع بالقرب من ميدان المساجد في منطقة الأنفوشي حاليًا، في نهاية لسان أرضي يمتد غربي ميناء الإسكندرية الشرقي، حيث بُنيت على أنقاض فنار الإسكندرية القديم، وأنشأها السلطان الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباي الظاهري.