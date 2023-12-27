«جائزة حواس».. فرصة للشباب الأثري والمرمم للفوز بـ15 ألف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مسابقة لاختيار أفضل أثري ومرمم لعام 2024، للفوز بجائزة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، لأفضل أثري ومرمم «دقيق - ومعماري» لعام 2024.

شروط التقديم

وأوضحت وزارة السياحة، أنَّ المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب الأثري والمرمم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للحفاظ على التراث المصري، مشيرة إلى أن الفائز بالجائزة سيحصل على مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه مصري.

وأضافت أنَّ المسابقة مفتوحة أمام جميع الشباب الأثري والمرمم العاملين بوزارة السياحة والآثار، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا عند تقديم الأوراق.

آخر موعد للتقديم

وأشارت إلى أنَّ التقديم للمسابقة سيكون عن طريق إرسال سيرة ذاتية قصيرة للمتقدم مع ملخص صفحة واحدة للعمل المشارك به في ملف PDF واحد على أن يتمّ إرساله في موعد أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وتعد هذه الجائزة فرصة ذهبية للشباب الأثري والمرمم لإثبات قدراته ومهاراته في مجال الحفاظ على التراث المصري، وتحقيق حلم الفوز بجائزة تحمل اسم عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس.