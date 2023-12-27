رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«جائزة حواس».. فرصة للشباب الأثري والمرمم للفوز بـ15 ألف جنيه.. اعرف الشروط

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:09 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الدكتور زاهى حواس العالم الآثرى الكبير الذى أعلنت ووزارة السياحة تقديم جائزة بإسمه

الدكتور زاهى حواس العالم الآثرى الكبير الذى أعلنت ووزارة السياحة تقديم جائزة بإسمه

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مسابقة لاختيار أفضل أثري ومرمم لعام 2024، للفوز بجائزة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، لأفضل أثري ومرمم «دقيق - ومعماري» لعام 2024.

شروط التقديم 

وأوضحت وزارة السياحة، أنَّ المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب الأثري والمرمم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للحفاظ على التراث المصري، مشيرة إلى أن الفائز بالجائزة سيحصل على مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه مصري.

وأضافت أنَّ المسابقة مفتوحة أمام جميع الشباب الأثري والمرمم العاملين بوزارة السياحة والآثار، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا عند تقديم الأوراق.

آخر موعد للتقديم

وأشارت إلى أنَّ التقديم للمسابقة سيكون عن طريق إرسال سيرة ذاتية قصيرة للمتقدم مع ملخص صفحة واحدة للعمل المشارك به في ملف PDF واحد على أن يتمّ إرساله في موعد أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وتعد هذه الجائزة فرصة ذهبية للشباب الأثري والمرمم لإثبات قدراته ومهاراته في مجال الحفاظ على التراث المصري، وتحقيق حلم الفوز بجائزة تحمل اسم عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس.

اقرأ المزيد:

قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وزارة السياحة تعقد دورة تدريبية للعاملين حول النشر العلمي

متاحف وزارة السياحة تحتفل برأس السنة القبطية: امتداد للتقويم المصري القديم

تعيينات جديدة في وزارة السياحة والآثار.. بينها منصب المتحدث الرسمي
بقلم عبده أبوغنيمة