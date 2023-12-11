قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، على مدار اليوم وأمس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك في الانتخابات بحسب بيان الوزارة، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.

كما شارك مساعدو ومستشارو الوزير، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة.

المشاركة الإيجابية

كما حرص العاملون بالوزارة والهيئات التابعة لها، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، بالإدلاء بأصواتهم، وممارسة لحقوقهم الدستورية، تأكيداً على وعيهم الوطني.

وزير السياحة يدلي بصوته

تجدر الإشارة، إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان أدلى صباح أمس، بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.