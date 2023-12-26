محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب في القطاع الخاص

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الدوري مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين.

توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية

واستمع محافظ سوهاج، ونائبه خلال اللقاء لشكاوى وطلبات عدد 165 من المواطنين، تمثلت أغلبها في طلبات توفير مساعدات مالية، ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إدراج عدد من الحالات الأولى بالرعاية من المقبلين على الزواج بحفلات الزفاف الجماعي وتوفير أجهزة منزلية لهم، بالإضافة إلى فحص بعض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ سوهاج، خلال اللقاء الجماهيري وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة بعض الطلبات الخاصة بقطاع التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، موجها باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وكذا اصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات.