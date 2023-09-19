188 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري كل أسبوع، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

188 مواطنا بلقاء سوهاج الأسبوعي

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، 188 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعي، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وإقامة أكشاك، وطلبات أخري خاصة بقطاع الاستثمار، وجرى الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

لقاء أسبوعي بمحافظة سوهاج

وأكد حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.