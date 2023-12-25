نائب محافظ سوهاج: اعتماد الإيصال المميكن لـ13 مركزا تكنولوجيا

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023م.

أعمال المراكز التكنولوجية

استعرض نائب محافظ سوهاج، أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023، والتي كان من أهمها اعتماد الإيصال المميكن لعدد 13 مركز تكنولوجي من إجمالي 14 مركز بنطاق المحافظة، وجرى ميكنة إدارة المواقف على مستوى جميع المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، موجها بالانتهاء من الكم المتراكم المتبقي بنهاية شهر يناير 2024.

إنهاء التعاملات بوقتها

وأكد «القاضي» ضرورة الالتزام بإنهاء المعاملات وفقا للتوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز التقارير الدورية بخط سير السيارات المتنقلة لمتابعتها، وحصر عدد الطلبات التي تتلقاها.

وجرى خلال الاجتماع عرض مفصل لعدد الشكاوى المتأخرة بالأرقام الخاصة بكل مركز، ومناقشة المشكلات التي تعيق سير العمل، إذ أكد نائب المحافظ ضرورة تلافي أية معوقات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.