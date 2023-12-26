إحالة 18 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية

قاد متولي عبد العال، رئيس مركز مدينة بني عبيد بالدقهلية حملة للتفتيش والرقابة بشكل مفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية بمختلف إداراتها في نطاق مركز المدينة مستهدفا القرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديريات المحافظة.

إحالة 18 من الموظفين للتحقيق

وبحسب البيان الصادر، قال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، إن الحملة أسفرت عن إحالة 18 من الموظفين للتحقيق بسبب عدم تواجدهم أثناء أوقات العمل الرسمية، والهدف من الحملة هو متابعة ضرورة الانضباط والالتزام الوظيفي، وذلك بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف والتقفيل بمختلف الإدارات وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بسبب عدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل خلال أوقات العمل الرسمية وتكليف مدير الشؤون القانونية بعمل مذكرة تفصيلية بذلك.

ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي

وأوضح رئيس مجلس المدينة أن ذلك وفقاً للخطة الموضوعة بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي، مؤكدا استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها فى كافة المجالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.