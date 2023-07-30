مجلس الدولة يرفض طلب موظف أجرا مضاعفا عن أيام العمل بالإجازات الرسمية

قبلت محكمة مجلس الدولة، الطعن المقام من إحدى الجهات الحكومية، على طلب أحد موظفيها الحصول على الأجر المُضاعف عن أيام الراحات، والأجر المُضاعف عن العُطلات والأعياد والمُناسبات الرسمية أثناء فتره عمله، وأيدت المحكمة حكم أول درجة المتضمن رفض إعطائه هذه الأجور.

بداية القصة

وقالت المحكمة، إن عناصر المُنازعة تخلُص ــــ حسبما يبين من الأوراق ــــ في أن المطعون ضده «الموظف» كان قد أقام الدعوى رقم 27349 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الرابعة عشرة، طالبا الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف أجر مُضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية بما فيها الجُمع والسبت والعُطلات الرسمية وساعات العمل الإضافية الزائدة عن 48 ساعة، وحصل علي حكم لصالحة، وقامت جهة عمله بالطعن على الحكم.

لم يقدم ما يفيد تكليفه بأعمال

وأوضحت المحكمة، أن المطعون ضده يُطالب بصرف أجره مُضاعفا عن أيام العُطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، نظرا لتعذر قيامه بها بسبب ظروف العمل، وكان الحق في ذلك يقتصر على أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية دون الراحات التي يُمنح بدلاً منها أياما أخرى دون تعويض نقدي، ولم يُقدم «الموظف» ما يُثبت قيام جهة عمله بتكليفه رسميا بالعمل في أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية، ومن ثم فإن طلبه بالنسبة للطلبين الأول والثاني يكون غير قائم على سبب من الواقع أو القانون متعينا رفضه.