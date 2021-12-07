حملة تفتيشية تضبط أغذية فاسدة في 16 منشأة بالدقهلية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حملات تفتيشية مكثفة لمكاتب مراقبة الأغذية على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدن الدقهلية، وتمكنت من ضبط حوالي 135 كيلو جرام مقرمشات وسناكس منتهى الصلاحية وإعدام 145 كجم أغذية فاسدة و30 لترا مشروبات وعصائر بمدينة دكرنس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

مراقبة الأغذية تكثف الحملات الانضباطية والتفتيشية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه كلف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية في نطاق مدن الدقهلية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك.

المرور على 16 منشأة غذائية بمدينة دكرنس

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه في هذا الإطار جرى إطلاق حملة للمرور على 16 منشأة غذائية بمدينة دكرنس منها 7 منشآت غير مرخصين، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 100 كرتونة سناكس بوزن 85 كيلو جرام تقريبا منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط عدد 50 كرتونة مقرمش بالأعشاب بوزن 50 كيلو جرام منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميه بالمحل في عهدة صاحبها.

وأشار «مكي» إلى أنه تم إعدام 145 كجم أغذية مختلفة وكذلك 30 لتر مشروبات وعصائر متغيرة في خواصها الطبيعية، وتحرير عدد 2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وعدد 9 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، وتم سحب عدد 17 عينة للفحص ومخاطبة الجهات المختصة للغلق الإداري لعدم الترخيص.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.