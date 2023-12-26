خالد الجندي: قناة الناس تقدم جهودا خرافية لتعليم المواطنين أمور دينهم

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقناة الناس، والمحتوى الذي تقدمه منذ انطلاقها في شهر رمضان الماضي، لافتا إلى أن القناة تقدم جهودا خرافية لتعليم الناس أمور دينهم.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم: «القناة تقدم تنويعة محترمة مغذية من البرامج والفقرات، وتابعت الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حين قال فتوى فى غاية الخطورة جرى نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الفتوى أنقذت مئات الآلاف من البيوت من الخراب، وهي عن الطلاق الشفوي».

حثت الناس على عدم توثيق الطلاق

وتابع: «فتوى الدكتور عويضة عثمان، حثت الناس على عدم توثيق الطلاق، إلا بعد اللجوء لدار الإفتاء، والفتوى دى جاءت بعد معايشة لظروف الناس، الطلاق الشفوي بيخرب البيوت ويشرد العيال عشان الراجل فاهم إنه طلقها وقت غضب أو أي أمر قد لا يقع الطلاق بسببه».