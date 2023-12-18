دعاء فاروق وزوجها ضيفا برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة».. الليلة

في أول ظهور لهما ببرنامج تليفزيوني، تحل الإعلامية دعاء فاروق، وزوجها، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على قناة «الحياة».

الإعلامية دعاء فاروق في أول ظهور مع عمرو الليثي

تتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها، وأيضاً محنة المرض لدعاء فاروق والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها علي هذه الأزمة الصحية .

حلقة عمرو الليثي مع دعاء فاروق

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأت علاقة الحب، وتكشف «دعاء» في انفراد لـ«واحد من الناس» أن زوجها أصغر منها سناً.

كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها، ومن الشخصية التي تتمنى استضافتها، كما يتحدثا خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية «روكي».