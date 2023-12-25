سمسم شهاب ضيف واحد من الناس على قناة الحياة الليلة

يحل الفنان سمسم شهاب الليلة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، بالعاشرة مساء على شاشة الحياة.

ويقوم سمسم بأداء تشكيلة من الأغاني تتنوع بين الدراما والرومانسية واللايت الخفيف، ويؤدي أغنية من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، كما سيقوم بغناء أشهر أغانيه وهي «أنا اللي كتير بلوم نفسي»، أما «أغنية صنع التاريخ» التي تتحدث عن النادي الأهلي فسيقوم بغنائها صحبة حفيده أسامة الذي كان مفاجأة من مفاجآت الحلقة من عمرو الليثي لسمسم.

سمسم شهاب يتعرض لحادث مؤلم

وتعرض شهاب لحادث سير مؤلم الأربعاء الماضي، تسبب له في أضرار مادية كبيرة بسيارته، بجانب تعرضه لكدمات في الفك الأيسر والظهر والفخذ، كما تعرض مساعده لكسر بالرجل.