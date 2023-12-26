«بيتعامل مع اللغة العربية».. جوجل تدرس استبدال بعض الوظائف بالذكاء الاصطناعي

مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم، أعلنت شركة جوجل دراسة استبدال بعض موظفيها بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستغناء عن بعض أعضاء فريق المبيعات لصالح الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي بدأته جوجل في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت جوجل، أن العديد من الوظائف في وحدة مبيعات الإعلانات أصبحت زائدة عن الحاجة؛ لأن الشركة قدمت أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء إعلانات للعملاء بشكل تلقائي لا يتطلب تدخل الموظفين بشكل كبير.

استبدال التسويق الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي

ويشار إلى أن وظائف الإعلان ليست الوحيدة المعرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، إذ توجد الكثير من الوظائف التي يحل الذكاء الاصطناعي محلها تدريجيًا بحسب ما أكده محمد الحارثي الخبير التكنولوجي، مضيفًا أن وظائف التسويق الإلكتروني وتصميم الجرافيك من أهم الوظائف التي بدأ الذكاء الاصطناعي يحل محلها بالفعل.

وأضاف الحارثي في تصريح لـ «الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر أن يتعامل مع اللغة العربية ويعيد صياغها بما يجعله يقوم أيضًا بدور الإنسان في كتابة المحتوى الرقمي، وكذلك الدور الإداري الخاص بكتابة الإيميلات وبعض التقارير.

الذكاء الاصطناعي قادر على بناء تطبيقات وبرمجيات متكاملة، لن تجعل الإنسان يقوم سوى بدور إشرافي للمخرج النهائي، بحسب ما أضافه خبير التكنولوجيا، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي قادر أيضًا على القيام ببعض الأدوار الإعلامية كالتعليق الصوتي والمونتاج وإذاعة النشرات، والمساعدة في كتابة النشرات.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في حماية البيانات

وأشار إلى أنه من الوظائف الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي ما يتعلق بتصميم أنظمة الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات، وكذلك وظائف التشغيل والمراقبة والأعمال التي تزيد فيها نسبة المخاطر كالأعمال الخالصة بالتشييد والبناء وخطوط الإنتاج.

وتابع: «سنرى في المستقبل القريب تصفية 70% من العمالة في جميع أنحاء العالم، ليبقى 30% أو أقل من العمال القادرين على الاندماج والإشراف على التقنيات الحديثة».