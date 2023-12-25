رئيس جهاز الثروة السمكية: استخدام التكنولوجيا في الاستزراع السمكي يزيد الإنتاجية

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن مجلس الشيوخ شهد اليوم عرضاً شاملا حول رؤية الدولة لملف تنمية الثروة السمكية من خلال قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، لافتا إلى أنه خلال أعوام 2021 و2022 و2023 فاق الإنتاج 2 مليون طن، 80% منه من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية، علما بأن هناك فارقاً بين القطاعين.

إنتاج المزراع السمكية كثيف

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصايد الطبيعية عبارة عن تربية طبيعية للأسماك حيث تتغذى على غذاء طبيعي، وتعيش في حياة طبيعية ورفاهية، ومن ثم الإنتاج ليس مثل الإنتاج المكثف أو شبه المكثف بالاستزراع السمكي، حيث إنه كلما جرى استخدام التكنولوجيا في الاستزراع السمكي كلما زاد الإنتاج.

وأشار إلى أن الإنتاج في المزارع السمكية أضعاف الإنتاج من البحيرات أو المسطحات المائية بشكل عام، والإنتاج من مسطحات البحر الأحمر يبلغ 425 ألف طن، ومن البحر المتوسط من 48 إلى 50 ألف طن سنويا، ومن نهر النيل 76 ألف طن سنويا، وباقي الكمية من البحيرات المصرية.