كيروش يقترب من التدريب في الدوري المصري.. ومفاجأة موسيماني | عاجل

دخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حسابات إدارة نادي بيراميدز، لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لخلافة مواطنه جايمي باتشيكو، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

الاستقرار على إقالة باتشيكو من بيراميدزوجرى ترشيح المدرب البرتغالي، الذي جرت إقالته من تدريب منتخب قطر، بداية الشهر الجاري، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خاصة في ظل تراجع المستوى والنتائج تحت قيادة باتشيكو، والخسارة أمام فريق مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المحلي الذي يقام بالإمارات، وذلك وفقًا لمصدر مطلع.

وأكد أن «كيروش» والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، هما أبرز المرشحين لقيادة بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أيام جايمي باتشيكو أصبحت معدودة في بيراميدز، بعد خسارة لقب كأس السوبر المحلي، وفشله في الفوز بأي بطولة خلال الفترة الماضية.

الإطاحة بجايمي باتشيكو من تدريب بيراميدز

وشدد على أن الأقرب الإطاحة بباتشيكو خلال فترة إيقاف الدوري الممتاز، بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، التي تنطلق في منتصف يناير المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا: