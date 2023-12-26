مستشار قانوني: تربية الكلاب تعرضك للحبس والغرامة في هذه الحالة

قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يهدف إلى تنظيم هذه المسألة، بحيث لا يعود تربية الحيوانات الخطرة بالخطر على المحاوطين، وهناك عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها المواطن الذي يرعى حيوانا خطرا، في حال أهمل في رعايته.

عقوبة التعدي على الغير باستعمال الحيوان

وأضافت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون رقم 29 لسنة 2023، احتوى في طياته على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة قام حائز الحيوان الخطر، والذي عادة ما يكون كلاب شرسة، باستخدام الحيوان من أجل التعدي على الغير، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

التعدي مع سبق الإصرار والترصد

كما لفتت إلى أنه في حالة كان هذا التعدي جاء مع سبق الإصرار أو الترصد، في هذه الحالة يتم مضاعفة العقوبة، بحيث تصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة بحد أدنى، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه بحد أدنى، ولا تزيد على مليون جنيه بحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما ورد في قانون حيازة الحيوانات الخطرة.