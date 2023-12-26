عضو بالشيوخ: المجتمع الغربي منزعج من تحول الصراع في فلسطين إلى ديني

أكد الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن معظم جماعة الإخوان وحماس يدينون الصراع بين فلسطين وإسرائيل وحولوه إلى صراع ديني، وكذلك الجماعة التوراتية في الحكومة الأمريكية لهم تسجيل فيما يتعلق بتحول الصراع إلى ديني، وهو ما أدى إلى إزعاج كبير على مستوى العالم بما في ذلك المجتمع الغربي.

العودة لفكرة الحروب الصليبية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة «الحياة»: «ما يحدث أعادنا لفكرة الحروب الصليبية، ما يؤدي إلى أن الصراع يصبح وجودي وليس صراعا على الحدود، ويكون موقف كل طرف فيه ذو طبيعة مطلقة، ومن ثم يحدث عنف كبير».

الهجمة هذه المرة كانت شديدة

وأوضح أن الهجمة هذه المرة كانت شديدة حتى أن الليبراليين اليهود منزعجين مما يحدث في غزة لأنهم يرون أن إسرائيل يجب ألا تكون من هذه النوعية لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة مواقف ذات طبيعة رجعية.