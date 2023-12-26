«الجامعات التكنولوجية».. قفزة هائلة إلى المستقبل

اختلف تأسيس وتجهيز الجامعات التكنولوجية عن نظيرتها من المؤسسات التعليمية المختلفة داخل مصر وخارجها، وأصبحت نبراساً حقيقياً وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أن تكون هناك مؤسسات علمية ذات مكانة عالية لتخريج مؤهلين قادرين على المنافسة فى سوق العمل من الحاصلين على الشهادات الفنية لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وإتاحة شهادات عليا أمامهم. وترى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعات التكنولوجية طاقة أمل جديدة أُضيفت لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، ومسار التعليم التكنولوجى يأتى بهدف رصد كافة الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، كما تتم دراسة احتياجات الأقاليم منها وأنواع البرامج المطلوبة بها.

الجامعات التكنولوجية طريق جديد لتخريج كوادر بشرية متميزة مؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً وتلبى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووفقاً للقواعد والضوابط العالمية، لأنها تقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادات الفنية المختلفة والثانوية العامة. وتسعى وزارة التعليم العالى إلى وجود نقابة خاصة بالتكنولوجيين تعزز فرص وقوة العمل لخريجى الجامعات التكنولوجية.