بدء العمل على إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بعد تحديد مواقعها

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعيلم العالي تستهدف إنشاء 20 جامعة تكنولوجية جديدة، بخلاف الـ10 الموجودين حاليا، وفقا للدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل الإقليمية والدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من إعداد الخطة، وعرضها على مجلس الوزارء والحصول على الموافقة، ويجرى حاليا عمل المخصصات المالية و الأراضي وموائمة الإمكانيات الموجودة.

تحديد مواقع إنشاء الجامعات الجديدة

وأشار إلى أنه جرى البدء في العمل على إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وهناك جامعات يجرى البدء فيها من الصفر، وأخرى تحتاج إلى عدد من الموافقات لبدء الدراسة بها، مثل الجامعات المنبثقة من الجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه جرى تحديد مواقع إنشاء الجامعات الجديدة.

وأكد أن الجامعات التكنولوجية أنصفت طلاب التعليم الفني الراغبين في استكمال دراستهم، والحصول على شهادة عليا وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.