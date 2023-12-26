افتتاح خاص لمهرجان السينما الفرانكفونية في دورته الثالثة

افتتح اليوم، مهرجان السينما الفرانكفونية، دورته الثالثة بمسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور ياسر محب في أجواء يغلب عليها المساندة للقضية الفلسطينية.

وقال الدكتور ياسر محب، إن إدارة المهرجان حرصت على أن تكون هذه الدورة ذات طابع خاص في ظل الأحداث بغزة، وما يتعرض له الأشقاء في فلسطين، ويستمر المهرجان 4 أيام.

أجواء غير احتفالية

وأكد أن المهرجان هذا العام تم افتتاحه في أجواء غير احتفالية نتيجة للأحداث السياسية.

وقال ناجي الناجي ممثل سفارة فلسطين خلال مشاركته في المهرجان، إن القوى الناعمة كانت هي السند الكبير في هذه الأزمة، ومصر في قلب كل فلسطيني، ونقدر دورها وما تقوم به تجاه القضية الفلسطينية ونوجه الشكر لمصر العظيمة.

عرض فيلم بحر الماس في المهرجان

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، أحد شركاء النجاح في مهرجان السينما الفرانكفونية وبطل فيلم بحر الماس الذي سيتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان، أنه في ظل الأجواء والظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني سيكون المهرجان له شكل وطبيعة خاصة ومختلفة عن الدورات السابقة، وهي رسالة أنه مهما تم من تحديات فإن القوى الناعمة من الفن والسينما لن يبح صوتها من مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن آخر أعماله السينمائية فيلم بحر الماس الذي تم عرضه مؤخرا بدور السينمات السعودية والأردنية وجميع دول الخليج في أكثر من 45 دار عرض وهو يجمع بين نجوم من مصر والسعودية وسيتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان مساء الخميس المقبل بينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ووجّه عاطف التحية للدكتور خالد عبد الجليل داعم الفن والإبداع على ما يقوم به من مجهودات كبيرة في دعم صناعة السينما.