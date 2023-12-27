هل يجوز بيع «اللايكات» على «السوشيال ميديا»؟.. المفتي يحدد حالة واحدة للتحريم

حسم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الجدل حول حكم بيع اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشر بيع «الإعجابات» على السوشيال ميديا في الفترات الأخيرة، حتى أنه أُنشئت شركات للتروّيج تعمل خصيصًا في هذا المجال.

حكم بيع اللايكات على السوشيال ميديا

وأوضح المفتي، في فتوى له، أنَّ بيع اللايكات على السوشيال ميديا جائز شرعًا، إذ أنه يتعاقد صاحب الحساب أو الصفحة مع شركة أو جهة مختصة لعرض الإعلان والتروّيج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم، فهذا جائز شرعًا.

حالة واحدة يحرم فيها بيع اللايكات

أما الحالة التي يكون فيها بيع اللايكات حرام، فهو أنَّ يتمّ وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان ومن ثَم تسجيل الإعجاب، فهذا محرم شرعًا؛ لأنه من الغش وأكل أموال الناس بالباطل.

وأكّد المفتي أنّ ما يُسمى «بيع اللايكات» على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملة مستحدثة لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها، ويجب دراسة كل صورة على حدة لتحديد حكمها الشرعي.