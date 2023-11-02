«محو الأمية» بالسويس تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة السويس المواطنين من صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، تستخدم اسم الهيئة وتستهدف الطلاب وأولياء الأمور.

هيئة محو الأمية تحذر المواطنين

ونبهت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع السويس، بعدم التعامل مع الصفحات الوهمية المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أنه في الآونة الأخيرة جرى إنشاء جروبات وصفحات تواصل اجتماعي باسم «طلاب محو أمية فيصل بالسويس»، وغيرها بإدارة فيصل، وهي تركز بشكل أساسي على استهداف طلبة الجامعة وأولياء أمورهم.

الصفحات المنتشرة لا تمت للهيئة بصلة

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الصفحات و«الجروبات» لا تمت لهيئة تعليم الكبار بفرع السويس بصلة، والفرع غير مسؤول نهائي عن أي فعاليات تتم بها، أو أي معلومات يجري تداولها من خلالها.

وشددت على أن أي امتحانات فورية تجريها إدارة فيصل داخل المقر الرئيسي للفرع فقط، ومقره تعاونيات القاهرة عمارة 180 بجوار استراحة المقاولون العرب خلف مسجد أحمد بن حنبل.