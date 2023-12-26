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توقعات بتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المستثمرين الجدد بالبورصة خلال 2023

كتب:

وليد عبد السلام
11:08 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

تشير المؤشرات إلى تسجيل أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، رقمًا غير مسبوق خلال عام 2023، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة بلغ حتى 30 سبتمبر الماضي، ما يزيد عن 273 ألف مستثمر جديد مقارنة بنحو 106 آلاف مستثمر جديد، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجل رأس المال السوقي في نهاية الربع الثالث من عام 2023، للأسهم المقيدة في البورصة المصرية، 1373.1 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 99.55% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، 176 ألف مستثمر خلال عام 2022.

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