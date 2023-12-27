مصطفى البرغوثي: قدمنا ما يكفي من وثائق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنه جرى تقديم للجنائية ما يكفي من الوثائق والإثباتات الموثقة حول جرائم إسرائيل، ولكن المدعي العام خاضع لأمريكا وإسرائيل، ولذا يجب كشف سلوك الجنائية الدولية، بحسب قوله.

لا بد من وجود تعاون بين كل الإعلاميين العرب لفضح الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن لا بد من وجود منهجية عملية وتعاون بين كل الإعلاميين العرب لاختراق الإعلام الغربي وفضح الرواية الإسرائيلية بشكل منظم.

وكشف أن المراسلين والصحفيين والأجانب يتلقون من 3 مؤسسات إسرائيلية رسائل يومية تصل يوميًا لـ 6 رسائل في كل جوانب، وحذر من أن المشكلة الكبرى في غرف الأخبار الأجنبية، التي توجه المراسلين وتحدد مسار الرواية وهذه التي يجب أن تستهدف بكل الوسائل باللقاءات والإعلام والأخبار والنقد والكتابة في الصحف الأجنبية ومهاجمتهم.

وتابع الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: «هذا ضروري في عصر السرعة والمعلومة التي تنقل عن الحدث خلال ثواني ودقائق».