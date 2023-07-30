مصطفى البرغوثي: اجتماع العلمين بداية لمرحلة جديدة وإنهاء الانقسام

وصف مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمصر، اليوم الأحد، بأنه يمثل بداية لمرحلة جديدة نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة عمل من أجل متابعة كافة القضايا.

وأضاف «البرغوثي،» خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية: «نحن لم نكن نتوقع أن نحل كل المشكلات في يوم واحد، هذا مستحيل، ولكن من المهم أنه بدأت عملية جديدة عوضاً عن الخلاف والصراع».

بداية الحوار لتحقيق الوحدة الوطنية

وتابع: «بدأنا حوارا لتحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأهم ما شعرنا به في القاعة من الجميع شعور عميق بالمسؤولية التاريخية تجاه أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تحدٍ منذ عام 1948، وإصرار على ضرورة توحيد الصف الوطني، وبناء استراتيجية وطنية كفاحية لمقاومة الخطر الذي تتعرض له فلسطين».

اختلافات حول أشكال المقاومة

وأشار إلى وجود اختلافات حول أشكال المقاومة، وكيفية تقوية منظمة التحرير الفلسطيني، وانضواء الجميع في قيادة وطنية واحدة، لافتاً إلى أن اللجنة يجب أن تعالج كل هذه الأمور، بما في ذلك الموقف من الاعتقالات السياسية وغيرها، والمهم هو أن الجميع خرجوا بروح إيجابية لبدء حوار حقيقي.