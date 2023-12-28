جذبت رجالا من أهل الريف.. أسطورة النداهة حقيقة أم خيال؟

منذ عدة عقود تتردد أسطورة النداهة على ألسنة أهل الريف، تلك الفتاة الجميلة التي تظهر ليلًا وسط الحقول أو تخرج من مياه الترع، وتُنادي على أحد الرجال بصوت عذب يجعله يسير وراء مصدر هذا الصوت، حتى يختفي عدة أيام عن أفراد أسرته، لا أحد يعلم عنه شيئًا ثم يعود مُصابًا بالصمت والذهول وتشتت العقل لتكون نهايته الموت المفاجئ.

جاءت هذه الأسطورة في أكثر من رواية، رمزا ودلالة، ففي قصة النداهة التي كتبها الدكتور يوسف إدريس، استخدمها كرمز على حياة المدينة في مواجهة حياة الريف، حيث استعار الأسطورة الريفية المصرية ليجعل المدينة نفسها هي النداهة التي تجذب ضحاياها، فلا يستطيعون الفرار منها، وفي أدب الرعب استخدمها الدكتور أحمد خالد توفيق، في سلسلة ما وراء الطبيعة، برواية تحمل اسم «أسطورة النداهة»، وتدور أحداثها حول أسطورة غريبة تنتشر في قرية بطل الرواية الدكتور رفعت إسماعيل، ويتأثر بها شقيقه عاصم ثم هو نفسه.

ارتباط ظهور النداهة بالحقول والترع

وتحدث الدكتور محمود صلاح الكاتب والباحث في علوم ما وراء الطبيعة، عن أسطورة النداهة، قائلًا، إنه في الأزمنة الماضية، خاصة مع قلة عدد السكان، انتشرت أقاويل وحكايات حول شخصية يُطلق عليها النداهة، تخرج فجأة من الحقول وتنادي على بعض الأشخاص ليكون مصيرهم الصمت والجمود ثم الوفاة، ما يجعلنا نتساءل هل النداهة شخصية حقيقية أم من وحي الخيال؟

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه التقى خلال دراساته وأبحاثه حول أسطورة النداهة بالكثير من أهل الريف والقرى الذين فقدوا رجالًا من عائلتهم بسبب استجابتهم لصوت النداهة، متابعًا: «كل القصص والروايات بتقول إن فيه كائن غريب بيظهر على شكل امرأة بتنادي على الرجال بالليل»، مضيفًا أن هذا الكائن قد يكون من الجن أو الشياطين وربما يكون أحد المخلوقات التي وجدت على سطح الأرض قبل خلق الإنسان.

حوادث النداهة على مدار 200 عام

وأوضح أن حوادث النداهة كانت على مدار 200 عام في مختلف المحافظات، وبصفة خاصة في القرى والأماكن الريفية، التي تكثر فيها الحقول والترع، وهي تتجسد في صورة امرأة جميلة حتى يقترب منها الرجل ويكتشف أنها مخلوق مٌرعب دميم الوجه، حسب تعبيره، وهناك بعض الرجال الذين استطاعوا الهرب منها في آخر لحظة، ومن رواياتهم تأكدنا أن شخصية النداهة حقيقية ليست من وحي الخيال.