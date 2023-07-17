أحمد أمين: أتمنى تقديم شخصية محمد فوزي.. وجاهز لـ«ما وراء الطبيعة 2»

أكّد أحمد أمين استعداده لتقديم جزء ثاني من مسلسل «ما وراء الطبيعة» الذي جسد فيه شخصية دكتور رفعت إسماعيل.

جاء ذلك خلال استضافة الفنان أحمد أمين مع محمد طارق أضا، في برنامج «أضا أخف من أضا»، المذاع عبر محطة «راديو إنرجي 92.1»، للحديث عن نجاح مسلسل «الصفارة» في رمضان الماضي.

الجزء الثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة

وقال أحمد أمين: «أنا جاهز لقرار الجزء الثاني من ما وراء الطبيعة لكنه يرجع لجهة الإنتاج، والجزء التاني كتابته أحسن بكتير من الجزء الأول مع اختيار القصص وتطور شخصية رفعت إسماعيل اللي هتبدأ في الجزء التاني لإنه كان كئيب في الجزء الأول عشان مكنش مؤمن بالماورائيات».

وأعلن أحمد أمين أنَّه يستعد حاليًا لتجربة مسرحية ارتجالية، موضحًا: «مفيهاش ولا كلمة مكتوبة.. وهتعاون مع شباب جديد وهعلن عن تفاصيلها قريب».

أحمد أمين يشيد بتجربة العمل مع أكرم حسني

وأشاد أحمد أمين بتجربة العمل مع الفنان أكرم حسني قائلًا: «أنا وأكرم لو بصينا لبعض بنفهم بعض.. بيننا عشرة ومحبة ربنا يديمها.. شطارة أكرم وذكائه وثقته في نفسه بيخلوه يجب دايما يتعاون مع اللي شغالين معاه»، معبرًا عن أمنيته لتقديم شخصية الموسيقار محمد فوزي، الذي يحبه جدا.