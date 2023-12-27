الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة لمقتل جنوده.. «بينهم مقدم»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده في المعارك الجارية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

مقتل جندي برتبة مقدم

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان، بأن أحد القتلى هو ضابط برتبة مقدم في قوات الاحتياط، بينما الآخر هو جندي برتبة رقيب.

وبوفاة الخمسة، يرتفع إجمالي عدد الجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا إلى حوالي 162 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير صحيفة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، تم الإعلان عن تفاصيل الجنود الثلاثة الذين أعلن عنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، يتضمن الجنود الرائد احتياط ماؤور لافي (33 عامًا) والرائد شاي شاميرز (26 عامًا) والنقيب احتياط شاؤول جرينجليك (26 عامًا)، وتم تحديد تفاصيلهم ووظائفهم العسكرية وتمركزهم في وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي. توفوا في المعارك شمال قطاع غزة.

استشهاد 6 شبان فلسطينيين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهاد 6 شبان فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرة مسيرة الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى منطقة المحجر المحيطة بالمخيم، وذلك لمنع إخلاء الإصابات.

وفي سياق ذلك، قامت القوات الاحتلال بالاقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.