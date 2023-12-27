جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 بصورة خطيرة في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة بصورة خطيرة في المعارك شمال غزة.

وارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في غزة بالأمس الى 6، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين مساء أمس، وفق ما أفادت صحيفة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية.

الجنود الثلاثة الذين أعلن عن أسمائهم

وأفادت صحيفة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية عن تفاصيل الجنود الثلاثة الذين أعلن عنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، وهم: الرائد احتياط ماؤور لافي (33 عاما) من سوسيا، مقاتل في الكتيبة 450 التابعة للواء بيسلماخ، والرائد شاي شاميرز (26 عاما) من مركاز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال والذي سقط بالمعارك شمال غزة، والنقيب احتياط شاؤول جرينجليك (26 عاماً)، من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، التابعة للواء ناحل وسقط بمعارك شمال غزة.

إصابة جنود الاحتلال

ويشار إلى أن شاميرز وجرينجليك قُتل في مواجهة مع رجال الفصائل الفلسطينية في الدرج والتفاح، المعقل الأخير لفصائل المقاومة في شمالي غزة، في حين أن لافي قتل على مشارف البريج.

وبحسب الصحيفة، فإن مقاتل من قوة الاحتياط باللواء 450 أصيب بصورة خطيرة بالمعركة التي قتل بها شاميرز وجرينجلبيك، في حين أصيب ضابط وجنديين بصورة خطيرة من الكتيبة ناحال بالمعارك شمال غزة.