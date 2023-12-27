العثور على بطل فيلم «Parasite» متوفيا في سياراته.. ترك رسالة أخيرة لعائلته

توفي لي سون كيون، الممثل الكوري الجنوبي الذي لعب دور البطولة في فيلم «Parasite» الحائز على جائزة أفضل فيلم لعام 2020، صباح الأربعاء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس ووكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، وذلك عن عمر ناهز الـ 48 عاما.

وعثرت قوات الشرطة على الممثل الكوري ميتا في سيارة في حديقة بوسط العاصمة سيول، وفقا لوكالة أسوشييتد برس، حيث كانت الشرطة تبحث عن «لي» بعدما أبلغت عائلته أنه كتب رسالة انتحار وغادر المنزل في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

الشرطة تحقق مع لي سون كيون قبل وفاته بأيام

وكان «لي» يخضع مؤخرًا لتحقيقات الشرطة بتهمة تعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، وكانت شرطة العاصمة في كوريا الجنوبية تحقق مع «لي» وسبعة أشخاص آخرين بشأن مزاعم عن تعاطي المخدرات، ادعى لي أنه ضحية ابتزاز من قبل شخص آخر يجري التحقيق معه وخسر مئات الآلاف من الدولارات بسبب الابتزاز.

ووفقا لوكالة «يونهاب»، استجوبت الشرطة لي ثلاث مرات، كان آخرها يوم السبت الماضي، بسبب استخدامه المزعوم للماريجوانا والمخدرات الأخرى، ووادعى أنه تعرض للخداع ولم يكن يعرف ما الذي كان يأخذه.

سعفة ذهبية و4 جوائز أوسكار لـ «Parasite»

وفي عام 2020، فاز فيلم «Parasite» بأربع جوائز أوسكار بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل مخرج لـ بونج جون هو، وأفضل سيناريو أصلي بالإضافة إلى أفضل فيلم عالمي، كما فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على هذه الجائزة. وفاز طاقم عمل فيلم «Parasite»، ومن بينهم لي، بجائزة نقابة ممثلي الشاشة للأداء المتميز الذي قدمه طاقم التمثيل في فيلم سينمائي.