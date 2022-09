أول كوري وأصغر ممثلة وثاني إفريقية.. إنجازات مميزة بالقائمة الكاملة لجوائز إيمي الـ 74

أسدل الستار منذ دقائق على النسخة الـ 74 من حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال التليفزيونية، وشهد الحفل عددا من الأحداث المختلفة منها حصول شيريل لي رالف على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل Abbott Elementary لتصبح ثاني امرأة من أصل إفريقي في تاريخ جوائز إيمي تفوز في هذه الفئة، بعد جاكي هاري التي حصلت على الجائزة عام 1987.

ومن جانبها عبرت جاكي هاري عن سعادتها بفوز شيريل لي رالف، من خلال تدوينة عبر حسابها على تويتر، قائلة: كان الفوز بجائزة إيمي بمثابة إنجاز مهم في مسيرتي، لكنها كانت أيضًا تجربة وحيدة لمدة 35 عامًا، كنت المرأة من أصول إفريقية الوحيدة التي تفوز بجائز في فئة أفضل ممثلة داعمة في عمل كوميدي، ولكن هذا تغير الليلة وانتهى الأمر.

بينما أصبحت زندايا، البالغة من العمر 26 عامًا، أصغر ممثلة تفوز بجائزة إيمي أفضل ممثلة مرتين، وذلك عن دورها في Euphoria، وكان هوانج دونج هيوك أول كوري جنوبي يفوز بجائزة الإخراج المتميز لمسلسل درامي، وذلك عن مسلسل Squid Game.

القائمة الكاملة لجوائز إيمي الـ 74:

- أفضل مسلسل كوميدي:

Ted Lasso

- أفضل مسلسل درامي:

Succession

- أفضل سلسلة محدودة:

The White Lotus

- أفضل برنامج مسابقات:

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

- أفضل برنامج حواري:

Last Week Tonight With John Oliver

- أفضل برناج منوعات:

Saturday Night Live

جوائز التمثيل

- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

جيسون سوديكس عن دوره في مسلسل Ted Lasso

- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي:

جين سمارت عن دورها في مسلسل Hacks

- أفضل ممثل في مسلسل درامي:

لي جونج جاي عن دوره في مسلسل Squid Game

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

زيندايا عن دورها في Euphoria

- أفضل ممثل في سلسلة محدودة:

مايكل كيتون عن دوره Dopesick

- أفضل ممثلة في سلسلة محدودة:

أماندا سيفريد عن دورها في The Dropout

- أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي:

بريت جولدشتاين عن دوره في Ted Lasso

- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي:

شيريل لي رالف عن دورها في Abbott Elementary.

- أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:

ماثيو مكفادين عن دوره في Succession

- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:

جوليا جارنر عن دورها في مسلسل Ozark

- أفضل ممثل مساعدة في سلسلة محدودة:

موراي بارتليت عن دوره في The White Lotus

- أفضل ممثلة مساعدة في سلسلة محدودة:

جينيفر كوليدج عن دورها في The White Lotus

جوائز الإخراج

- أفضل مخرج مسلسل كوميدي:

المخرجة إم جاي ديلاني عن مسلسل Ted Lasso

- أفضل مخرج مسلسل درامي:

هوانج دونج هيوك عن مسلسل Squid Game

- أفضل مخرج مسلسل محدود:

مايك وايت عن مسلسل The White Lotus

جوائز التأليف

- أفضل تأليف لمسلسل كوميدي:

كوينتا برانسون عن مسلسل Abbott Elementary

- أفضل تأليف لمسلسل درامي:

جيسي أرمسترونج عن Succession

- أفضل تأليف لمسلسل محدود:

مايك وايت عن مسلسل The White Lotus

- أفضل كتابة لبرامج منوعات:

جيرود كارمايكل عن برنامج Jerrod Carmichael: Rothaniel