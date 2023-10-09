عمر هلال: هناك تشابه بين «فوي فوي فوي» وفيلم «Parasite» الكوري

قال المخرج عمر هلال مخرج فيلم «فوي فوي فوي»، إن هناك تشابه بين فيلمه المرشح لتمثيل مصر في جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، وبين الفيلم الكوري «Parasite»، الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل فيلم عالمي عام 2020، لكنه لا يحب التصريح بذلك حتى لا يشعر أحد أنه يقارن بين العملين.

وأوضح عمر هلال في تصريحات لـ«الوطن»: «لا أحب قول ذلك حتى لا يعتقد أحد أني أقارن الفيلمين ببعضهما، أنا شاهدت الفيلم الكوري بعد ما انتهيت من كتابة فيلمي، وشعرت بعدها بنوع من التقارب مع (فوي فوي فوي)، فهم أشخاص يزيفون حقيقتهم من أجل الوصول لما يرغبون فيه، لكن بالطبع ليس هناك أي شكل من أشكال الاقتباس من الفيلم، وأتذكر أنه عندما شاهدت الفيلم في السينما، قلت إنه يشبه فيلمي، وتمنيت أن تنظر أوسكار إلى فيلمي نفس نظرتها إلى الفيلم الكوري».

عمر هلال: «فوي فوي فوي» قصة بها قدر كبير من الكوميديا السوداء

وتابع عمر هلال الحديث عن فيلمه، قائلا: «على مدار حياتي كان حلم السينما يراودني، كنت أرغب في تقديم فيلم سينمائي، وفي 2005 بدأت كتابة فيلم لكنه لم يخرج حيز التنفيذ، وعندما قرأت خبر الكشف عن أشخاص مبصرين يلتحقون بفريق كرة قدم للمكفوفين من أجل الهرب إلى الخارج، على منصات التواصل الاجتماعي، استوحيت منها فكرة الفيلم وبدأت العمل عليه كان (فوي فوي فوي) ثاني تجرية للكتابة، وشعرت أن تلك القصة لابد أن تحكى بها قدر كبير من الكوميديا السوداء، وبالرغم من أحداثها درامية إلا أنها مضحكة في نفس الوقت».