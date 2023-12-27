تنظيم قوافل دينية في مراكز شباب الإسكندرية لتصحيح الأفكار المغلوطة

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المديرية تنظم قوافل دينية في مراكز الشباب بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، تطبيقا للدور المجتمعي ومساهمة في رفع الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر صحيح الدين.

فقة المرأة المسلمة

وأشارت «الشريف»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية تنفذ وزارة الشباب و الرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية «قوافل دينية» لنشر القيم الدينية والأخلاقية ونشر وسطية الإسلام بعنوان فقة المرأة المسلمة.

نشر القيم الدينية

وأوضحت أن الندوة تهدف إلى نشر القيم الدينية والأخلاقية، ونشر وسطية الإسلام، وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الشباب، والترابط الأسري، والانتماء للوطن ونبذ العنف والتعريف بسماحة الدين الإسلامي تم تنفيذ القافلة الدينية بمركز شباب القبارى بمقر المركز نادى نجوم المتراس بمشاركة 20 من أعضاء المركز.