الهلال الأحمر الفلسطيني: النازحون يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والرعاية الصحية

قال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن النازحين يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأننا نعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة.

وأضاف «حنجل» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستشفيات بقطاع غزة تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية، وأن 12 سيارة إسعاف أجلت المرضى من مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما يدخل إلى غزة من مساعدات يمثل 10% فقط مما يحتاج إليه الفلسطينيون، وأننا نحتاج إلى 10 أضعاف شاحنات المساعدات لإنقاذ الموقف.