خسارة جديدة بصفوف جيش الاحتلال.. مقتل نائب قائد سرية في لواء جفعاتي

لحظة تلو الأخرى يفقد جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من جنوده، فيما يصاب آخرون بأمراض خطيرة، ويتكبد خسائر كبيرة آخرها مقتل 3 مجندين من لواء جفعاتي، خلال استمرار القتال في قطاع غزة.

تفاصيل مقتل الجنود الـ3

وبحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلا عن بيان أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، تم التعرف على الجنود الثلاثة الذين سقطوا، وهم الملازم يارون إليعازر شيتيز، 23 عاما من رعنانا؛ والرقيب أول إيتاي بوتون (20 عاما) من العفولة؛ والرقيب أول افرايم يحمان (21 عاما) من نيفيه دانيال.

وكان الملازم تشيتيز، يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد في جفعاتي، حيث خدم كل من بوتون ويخمان كجنود مقاتلين، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أشار إلى مقتل نحو 498 جنديا منذ أحداث السابع من أكتوبر.

استمرار قصف مناطق بغزة

وبعد مقتل الجنود الثلاثة، أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق في غزة، كما أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود، بما في ذلك ضابط برتبة مقدم في قوات الاحتياط، كما أعلن عن إصابة 43 جنديًا آخرين، بينهم 9 إصابات خطيرة، في معارك قطاع غزة؛ ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 162 جنديًا.