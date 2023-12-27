تثقيف العمال ودعم فلسطين.. حصاد نقابة الصناعات الغذائية في 2023  

أصدرَت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تقريرها السنوي حول حصاد العام 2023، والذي شهد العديد من الإنجازات، أبرزها تثقيف العمال ودعم القضية الفلسطينية.

تثقيف العمال ومفاوضات جماعية ناجحة

أطلقت النقابة العامة استراتيجية خاصة بعملية التدريب والتثقيف العمالي، بهدف تثقيف القواعد العمالية بكافة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال، وقد انتهت النقابة من تثقيف كافة اللجان النقابية بنسبة 100%.

وشهدت وزارة العمل مفاوضة ناجحة لضمان حقوق 650 عاملاً بشركة «إفكو مصر»، وقد تضمنت الاتفاقية بنودًا لتحسين شروط العمل والحفاظ على حقوق العمال وتنمية مهاراتهم.

انتخابات الرئاسة 2024 وحملات التوعية

أطلقت النقابة حملة «كمل المسيرة» لتوعية العمال بأهمية المشاركة السياسية، كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة وحشد العمال وتذليل الصعاب التي قد تواجههم خلال عملية التصويت.

وعقدت النقابة العامة مؤتمرين عُماليين حاشدين، الأول في القاهرة والثاني في المنصورة، وذلك لإعلان دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس

خرج عمال الصناعات الغذائية في وقفات لدعم القضية الفلسطينية، كما قررت النقابة التبرع لصالح المؤسسات التي تعمل على تقديم المساعدة لأهالي غزة، كما خرج العمال لتفويض الرئيس مرة أخرى للتصدي لمخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

جاءت إنجازات نقابة الصناعات الغذائية في العام 2023 ترجمة لاهتمامها بعمالها وقضاياهم، كما أكدت على دورها البارز في دعم القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.