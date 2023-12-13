«اتحاد العمال» يشكر المصريين على المشهد الديمقراطي في الانتخابات: رسالة للعالم

وجّه محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لجميع العمال والعاملات، الذين كانوا على قدر المسؤولية، بالمشاركة الإيجابية والفعالة بالانتخابات الرئاسية، التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، بحضور غير مسبوق فاق كل التوقعات، وعكس مدى وعي الشعب المصري الأصيل وحسه الوطني، واصطفافه خلف وطنه، وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون مصر ومقدراتها، ومكانتها بين الأمم.

الشكر لعمال مصر

وتوجه رئيس عمال مصر، بخالص الشكر لجميع اللجان النقابية، والنقابات العامة، ومجالس الاتحادات المحلية، بجميع محافظات الجمهورية، الذين كانوا جنبا إلى جنب مع العمال؛ لتسهيل عمليات الخروج والاقتراع في هذا المشهد الديمقراطي.

وأشاد «جبران» بالدعم الكبير وغير المحدود من جميع القطاعات والتعاون المثمر، وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات؛ لتخرج الانتخابات الرئاسية بهذا المشهد التاريخي والحضاري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة التي تمت تحت إشراف القضاة الشرفاء، أرسل من خلالها شعب مصر العظيم الواعي رسالة لكل العالم، بأنّ مصر باقية وواعية وقوية وقادرة على صناعة الأحداث، وحفظ مقدراتها وحماية أمنها القومي، وقادرة من خلال مناخها السياسي والديمقراطي على مواجهة كافة التحديات وصفع المتربصين بها.