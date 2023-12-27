موعد فتح باب التقديم للدراسات العليا في «بيطري كفر الشيخ»

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، موعد فتح باب التقديم للدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2023 - 2024، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بسيوني عبد القادر هُليل، عميد الكلية.

موعد فتح باب التقديم للدراسات العليا في كلية الطب البيطري

ووفقًا للبيان الصادر عن الكلية، يُفتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية الطب البيطري للعام الجامعي 2023 - 2024، لمراحل «الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه»، بجميع التخصصات خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يناير المقبل.

الدرجات العلمية المتاحة

1- دبلومة الدراسات العليا في الطب البيطري.

2- الماجستير في الطب البيطري.

3- دكتوراه الفلسفة في الطب البيطري.

تخصصات الدبلومات

1- دبلومة الكيمياء الحيوي الإكلينيكي.

2- دبلومة رعاية الحيوان وإدارة المزارع.

3- دبلومة الفارماكولوجيا والتسويق الدوائي.

4- دبلومة التغذية التطبيقية.

5- دبلومة الميكروبيولوجيا.

6- دبلومة صحة وسلامة الغذاء.

7- دبلومة التشخيص المعلمي الإكلينيكي.

8- دبلومة أمراض الأسماك.

9- دبلومة أمراض حيوانات المزارع.

10- دبلومة طب الحيوانات المنزلية.

11- دبلومة الجراحة والتخدير والأشعة.

12- دبلومة التناسليات والتلقيح الاصطناعي.

13- دبلومة نقل الأجنة.

14- دبلومة صحة الحيوان والأمراض المشتركة.

15- دبلومة أمراض الطيور والأرانب.

16- دبلومة طب وجراحة الخيول.

17- دبلومة الطب الشرعي والسموم.

تخصصات الماجستير والدكتوراه

1- التشريح وعلم الأجنة.

2- الأنسجة والخلايا.

3- فسيولوجيا الحيوان.

4- الكيمياء الحيوية.

5- الوراثة البيطرية والهندسة الوراثية.

6- التربية والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

7- الاقتصاد البيطري وإدارة المزارع.

8- الفارماكولوجيا.

9- الباثولوجيا.

10- الطفيليات.

11- التغذية والتغذية الإكلينيكية.

12- البكتيريا والفطريات والمناعة.

13- الطب الشرعي والسموم والإجراءات البيطرية.

14- الفيرولوجيا.

15- الرقابة الصحية علي الألبان ومنتجاتها.

16- الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها.

17- الباثولوجيا الإكلينيكية.

18- أمراض الأسماك.

19- الأمراض الباطنة.

20- أمراض الحيوانات المعدية.

21- الجراحة والتخدير والأشعة.

22- التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي.

23- سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها.

24- صحة الحيوان والدواجن والبيئة.

25- الأمراض المشتركة.

26- أمراض الطيور والأرانب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا

1- شهادة البكالوريوس «أصل + صورتين».

2- بيان تقديرات بمواد البكالوريوس للحاصلين علي بكالوريوس «الطب البشري - الصيدلة - العلوم» «أصل + صورتين».

3- شهادة ميلاد كمبيوتر «أصل + صورتين».

4- صورتان من البطاقة الشخصية.

5- 5 صور شخصية.

6- موافقة جهة العمل على التسجيل، إذا كان المتقدم يعمل في جهة حكومية.

7- الموقف من التجنيد «مُعفى أو مؤجل أو ما زال في الخدمة»، وإحضار ما يفيد ذلك.

8- دوسيه بلاستيك كبسولة.

9- 5 حافظات ورق شفاف.